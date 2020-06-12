Юлия Савичева рассказала куда рванет, как только разрешат путешествовать

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Светлана Александрова
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Певица ждет снятия «коронавирусных» ограничений с чемоданом в руках.

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Фото, видео: Instagram @yuliasavicheva

Тема:
Эпидемия коронавируса

Юлия Савичева полна надежд на скорое снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, и уже собирается в путешествие. На своей странице в Instagram певица выложила фото с чемоданом в руках и поделилась, куда отправится в первую очередь.

«Если честно, я очень хочу съездить в Курган и навестить своих родных, уж очень по ним соскучилась, а потом в какой-нибудь Диснейленд, потому что обещали дочери», — рассказала артистка.

Instagramm yuliasavichevaa

Юлия Савичева и ее муж — музыкант Александр Аршинов растят дочь Аню, которой через месяц исполнится три года. Поездка могла бы стать хорошим подарком ребенку на день рождения. Поклонники певицы делятся в комментариях своими планами, многие ее земляки тоже мечтают поехать в Курган.

«В Ухань, хочется посмотреть на коронавирус»;

«Я бы, в первую очередь, съездил и проведал свою бабулю в Зеленоград, ей в этом году исполнилось 90 лет. А потом все уже все остальное»;

«А я, наконец, вернусь в Россию и может съезжу на Алтай с детьми»;

«Я бы отправился на ваш концерт, очень соскучился по вам», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал где и когда россияне смогут отдохнуть этим летом, и откроют ли европейские страны границы для туристов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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