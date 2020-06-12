У жены Зеленского подтвердился коронавирус

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила в Facebook, что получила положительный результат теста на коронавирус. Таким образом первая леди Украины решила напомнить гражданам о том, что риск заражения все еще существует.

«Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не в прошлом, она близко. Ближе, чем нам может казаться», — написала Зеленская.

Facebook / Олена Зеленська

Новость о положительном тесте на коронавирус стала для нее полной неожиданностью, так как она, по ее словам, соблюдала все правила предосторожности. Сам глава Незалежной здоров. Елена приняла решение самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности мужа и детей.

«Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но я на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности», — заключила Зеленская.

Также супруга президента Украины призвала граждан продолжать соблюдать все меры предосторожности, в частности, носить маски и перчатки в общественных местах. Она подчеркнула, что это не только способ сохранить свое здоровье, но и дань уважения к соотечественникам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в Кремле приняли решение не приглашать Зеленского на Парад Победы.