Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не направляла главе Украины соответствующего приглашения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Maksym Polishchuk, Federation Council of Russia, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве. Ранее о том, что главы Незалежной нет среди приглашенных на мероприятие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По мнению Пушкова, нет ни единого основания звать Зеленского на Парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — написал сенатор в Twitter.
Ранее
Песков указал, что свой приезд в Москву 24 июня подтвердили уже 12 глав государств, среди которых президенты Сербии, Хорватии, Молдавии. Также прибудет белорусский лидер Александр Лукашенко.
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