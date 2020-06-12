Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве. Ранее о том, что главы Незалежной нет среди приглашенных на мероприятие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению Пушкова, нет ни единого основания звать Зеленского на Парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — написал сенатор в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен в Москву на Парад Победы.

Представитель Кремля отметил, что официальные приглашения рассылаются лидерам стран СНГ. Украина, в свою очередь, не является участницей содружества, и киевские власти не выказывали намерений разделить радость торжеств.

Песков указал, что свой приезд в Москву 24 июня подтвердили уже 12 глав государств, среди которых президенты Сербии, Хорватии, Молдавии. Также прибудет белорусский лидер Александр Лукашенко.