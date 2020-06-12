Как отказаться от сладкого всего за неделю?
Шведский диетолог отметил, что трудно будет только первые несколько дней.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox, Creativ Studio Heinemann, Creativ Studio Heinemann, Komsomolskaya Pravda, Andrey Arkusha
Преодолеть страсть к сладкому можно всего за одну неделю. О том, каким правилам нужно следовать для достижения этой цели, рассказал шведский диетолог Фредерик Паулун, пишет издание Expressen.
По его словам, при выборе более жесткой стратегии отказа от сладкого первое время следует избегать всех продуктов, которые содержат быстрые углеводы.
«Некоторым людям, возможно, первоначально придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова употреблять их в пищу», — отметил диетолог.
Облегчить первую неделю такой диеты поможет соблюдение простых правил. Паулун советует следить за тем, чтобы не было стресса, уделять внимание здоровому сну, а также есть побольше пищи, богатой белками. Также помочь отвлечься поможет занятие спортом, любая другая физическая активность и новые увлечения.
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