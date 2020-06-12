В Минздраве рассказали, как жара влияет на активность распространения COVID-19

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Виктория Андреева
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Глава ведомства Михаил Мурашко ответил на один из самых популярных вопросов 2020 года.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop, Kremlin Pool, Roland Weihrauch, Nikolay Gyngazov

Активность COVID-19 никак не связана с изменением погодных условий, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала »Россия 24».

По словам государственного деятеля, подобные выводы можно сделать, основываясь на опыте иностранных коллег. Так, например, в странах с жарким климатом пока не наблюдается тенденции на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

«Мы общаемся с нашими коллегами, в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается», — отметил Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде.

В частности, Мурашко добавил, что россиянам в 2020 году лучше не планировать заграничный отдых, поскольку ситуацию с COVID-19 пока сложно мониторить. Единственное наиболее безопасное место сегодня — территория внутри страны. Однако стоит быть готовым к тому, что в любой момент поездку придется отменить.

Как сообщало ранее ФБА »Экономика сегодня» глава Минздрава Михаил Мурашко также выступает против скоропалительного снятия всех ограничительных мер, введенных на фоне пандемии. По его словам, возвращаться к нормальной жизни еще очень рано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что срок снятия ограничений в каждом субъекте РФ теперь можно отследить на карте страны в сети.

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