ВОЗ прокомментировала вероятность передачи коронавируса с грудным молоком

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Марина Неруцких
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Об этом на брифинге рассказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аншу Банержи.

ВОЗ прокомментировала вероятность передачи коронавируса с грудным молоком

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вереоятность передачи коронавируса SARS-COV-2 грудным детям через молоко матери не установлена. Об этом на брифинге в пятницу, 12 июня, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аншу Банержи. По словам специалиста, до сих пор живой вирус ни разу не был обнаружен в грудном молоке.

«Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден», — цитирует Банержи ТАСС.

Между тем эксперт ВОЗ Мария ванн Керкхове отметила, что специалисты их организации рекомендуют даже инфицированным COVID-19 матерям не прерывать грудное вскармливание, так как это безопасно для ребенка.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение терапевта Ярошенко о том, может ли грудное молоко женщины передать COVID-19 малышу.

Тема:
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