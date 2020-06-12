ВОЗ прокомментировала вероятность передачи коронавируса с грудным молоком

Вереоятность передачи коронавируса SARS-COV-2 грудным детям через молоко матери не установлена. Об этом на брифинге в пятницу, 12 июня, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аншу Банержи. По словам специалиста, до сих пор живой вирус ни разу не был обнаружен в грудном молоке.

«Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден», — цитирует Банержи ТАСС.

Между тем эксперт ВОЗ Мария ванн Керкхове отметила, что специалисты их организации рекомендуют даже инфицированным COVID-19 матерям не прерывать грудное вскармливание, так как это безопасно для ребенка.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение терапевта Ярошенко о том, может ли грудное молоко женщины передать COVID-19 малышу.