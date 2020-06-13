Алтай и Байкал ждут: туроператоры расширяют список направлений для отдыха внутри страны

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Марина Неруцких
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Специалисты настаивают, что сделать внутренний туризм более привлекательным для россиян сможет доступность предложений, а в этом уже требуется помощь государства.

Алтай и Байкал ждут: туроператоры расширяют список направлений для отдыха внутри страны

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Внутренний туризм в России вызывает все больше энтузиазма как среди обычных россиян, так и среди специалистов от туристической отрасли. Об этом сообщают «Известия».

Пандемия коронавируса придала неожиданный импульс развитию внутреннего туризма. Заядлые путешественники, лишенные возможности отдохнуть за рубежом, все чаще обращают внимание на «родные просторы».

«Речь идет именно о расширении кругозора туристов в отношении туристических возможностей России, а не о том, чтобы заменить выездные направления. Это невозможно и не нужно. Путешествия по России могут стать неотъемлемой частью жизни и отличным дополнением к заграничным поездкам. Этот год парадоксальным образом поможет россиянам по-другому взглянуть на свою страну и, может быть, даже приятно удивиться», — рассказала изданию исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Многие туристические компании ввели в список предложений отечественные направления — от классических пляжных (курорты Краснодарского края и Крыма) до «экзотических» (Алтай, Байкал, Хакасия).

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что россиян должны заинтересовать цены на данные предложения. Так, недельный отдых на одного человека на Алтае будет стоить от 35 тысяч рублей, а в Хакасии от 37 тысяч.

Чтобы вызвать у российских туристов желание отдохнуть, не выезжая за пределы страны, по мнению Догузовой, необходимо как можно больше новых доступных предложений. Для этого, в свою очередь, организаторов дешевых туров по России нужно поддержать субсидиями, считает глава Ростуризма.

Ожидается, что полноценно путешествовать по стране россияне смогут с 1 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где смогут отдохнуть граждане России.

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