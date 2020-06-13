Почему может размагнититься банковская карта?
По словам эксперта Александра Петрова, испорченный «пластик» позволит держателю совершать безналичные платежи и покупать товары в сети.
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa
Глава департамента платежных карт финансовой организации Александр Петров в интервью агентству «Прайм» рассказал, почему может размагнититься банковская карта. По словам эксперта, «пластик» легко выходит из строя под воздействием электромагнитного излучения и в результате деформации.
Специалист подчеркнул, что всего лишь 10-15 лет назад размагничивание было вполне типичной ситуацией.
«Человек положил карту в кошелек или рядом с телевизором, в результате чего карта размагничивалась. Сейчас электроники вокруг нас стало больше, но она гораздо менее агрессивна с точки зрения электромагнитного излучения», — сказал Александр Петров.
В настоящее время выход из строя банковской карты зачастую происходит из-за внешнего физического воздействия. Например, карта может размагнититься после стирки вместе с одеждой.
Для продления срока службы «пластика» достаточно аккуратного обращения. Эксперт добавил, что даже испорченной банковской картой можно совершать покупки в магазинах и приобретать товары в сети. Оба вида операций не требуют использования магнитной полосы.
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