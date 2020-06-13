В NI объяснили, почему Россия может опасаться вторжения НАТО

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Марина Неруцких
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По словам американского публициста Питера Сучиу, Москва уже давно наблюдает высокий уровень военной активности Североатлантического альянса у своих рубежей.

В NI объяснили, почему Россия может опасаться вторжения НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy

История дает все основания России опасаться вторжения НАТО. Такое мнение в материале для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

Автор статьи напоминает, что на протяжении последних столетий страна испытала на себе агрессию со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.

Сучиу отметил, что в настоящее время в США многие могут считать угрозу со стороны НАТО для России надуманной, однако Москва уже давно наблюдает повышенный уровень военной активности Североатлантического альянса у своих рубежей.

Как считает американский публицист, после окончания холодной войны и распада СССР Россия как ни странно стала более уязвимой по сравнению с многими бывшими сателлитами. Сичиу напомнил, что ближайшие соседи РФ — Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Словакия в настоящее время входят в состав НАТО. Поэтому нет ничего удивительного, что Москва наращивает мощь своей армии и флота, регулярно устраивает военные учения и совершенствует свою военную технику, в том числе танки Т-14 «Армата» и сверхзвуковые подводные ракеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в НАТО ответили на претензии о росте активности бомбардировщиков рядом с Россией.

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