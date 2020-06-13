Почти отличница: старшая дочь Екатерины Климовой показала оценки в аттестате

|
Василий Заика
29

Среди пятерок в документе о среднем образовании Елизаветы Хорошиловой затесались три четверки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @khrsh.lv

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Илья Хорошилова Елизавета похвасталась оценками в аттестате. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, в документе о среднем образовании девушки среди пятерок затесались три четверки.

Судя по фото аттестата, опубликованного Елизаветой Хорошиловой на странице в Instagram, «хорошие» оценки ей выставили преподаватели русского и английского языков, а также биологии.

Instagram @khrsh.lv

Издание отмечает, что дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова намерена поступить в один из московских вузов — МГУ или МГИМО. Несмотря на то, что девушке многие прочили актерскую карьеру, она, предположительно, выбрала журналистику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вуличенко и Климову прогнали из VIР-бара.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:43
Эксперт из США предсказал скорый крах доллара
6:28
Почти отличница: старшая дочь Екатерины Климовой показала оценки в аттестате
6:14
Почему может размагнититься банковская карта?
5:59
«Крестьянка»: Любовь Толкалина приготовилась к битве за урожай
5:43
Как сделать полезным фастфуд? — советы диетолога
5:27
«Девушка в очечах»: Лиза Арзамасова призналась подписчикам в близорукости

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
«Ребята были буйные»: Александр Ширвиндт о веселых застольях с Олегом Ефремовым
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок