Почти отличница: старшая дочь Екатерины Климовой показала оценки в аттестате

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Илья Хорошилова Елизавета похвасталась оценками в аттестате. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, в документе о среднем образовании девушки среди пятерок затесались три четверки.

Судя по фото аттестата, опубликованного Елизаветой Хорошиловой на странице в Instagram, «хорошие» оценки ей выставили преподаватели русского и английского языков, а также биологии.

Instagram @khrsh.lv

Издание отмечает, что дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова намерена поступить в один из московских вузов — МГУ или МГИМО. Несмотря на то, что девушке многие прочили актерскую карьеру, она, предположительно, выбрала журналистику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вуличенко и Климову прогнали из VIР-бара.