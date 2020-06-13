Почти отличница: старшая дочь Екатерины Климовой показала оценки в аттестате
Среди пятерок в документе о среднем образовании Елизаветы Хорошиловой затесались три четверки.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Фото, видео: Instagram @khrsh.lv
Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Илья Хорошилова Елизавета похвасталась оценками в аттестате. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, в документе о среднем образовании девушки среди пятерок затесались три четверки.
Судя по фото аттестата, опубликованного Елизаветой Хорошиловой на странице в Instagram, «хорошие» оценки ей выставили преподаватели русского и английского языков, а также биологии.
Издание отмечает, что дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова намерена поступить в один из московских вузов — МГУ или МГИМО. Несмотря на то, что девушке многие прочили актерскую карьеру, она, предположительно, выбрала журналистику.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вуличенко и Климову прогнали из VIР-бара.
Читайте также
59%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?