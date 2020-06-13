Число победивших коронавирус в России превысило 274 тысячи человек

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Нюра Незванова
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За сутки в стране полностью излечились от COVID-19 5271 пациентов.

Число победивших коронавирус в России превысило 274 тысячи человек

Фото: www.globallookpress.com / PPI

В России с начала пандемии коронавирусную инфекцию победили 274 641 человек. За сутки полностью излечились 5271 пациентов. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с внеклеточным агентом.

За сутки выявлено 8 706 новых случаев COVID-19 в 84 регионах страны, 34,1% — не имели никаких симптомов заболевания. Скончались 114 пациентов.

В Москве зафиксировано 1493 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Московской области — 725, в Северной столице — 262, в Свердловской области — 245.

По мнению главного инфекциониста минздрава РФ Елены Малинниковой, несмотря на уменьшение числа новых случаев заболевания, говорить об окончании пандемии еще рано. Опасность рисков уменьшилась, однако людям придется жить с циркулирующей среди населения инфекцией, пока массовая вакцинация не станет доступной. Это значит, что гражданам следует продолжать носить маску и перчатки в общественных местах, избегать участия в массовых мероприятиях, соблюдать безопасную дистанцию, тщательно и часто мыть руки.

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