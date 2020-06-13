Видео: самоотверженный пожарный вытащил из огня крошечных котят в Ленобласти
На правом берегу рядом с поселком Свердлова во Всеволожском районе загорелся деревянный ангар.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Самоотверженный пожарный из Ленинградской области спас четырех крошечных котят из огня. Возгорание вспыхнуло рядом с поселком Свердлова во Всеволожском районе. Пламя охватило площадь, равную 500 квадратных метров. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС, приступив к тушению, узнали, что внутри помещения находятся беспомощные животные. Роман Кулагин с двумя коллегами бросились им на помощь и вытащили из здания целыми и невредимыми.
Свой поступок спаситель охарактеризовал 5-tv.ru довольно скромно.
«Подошли граждане, сказали, что в помещении еще находятся котята и кошка, нужно спасти. Кошку не обнаружили. Три котеночка более здоровых находились на входе. Четвертого нашли в задымлении, но с помощью машины реанимации откачали. Жив, здоров, кричит, зовет маму. Если получится, одного дымка возьмем», — отметил пожарный 102-й спасательной части Роман Кулагин.
В настоящий момент пожар локализован. Ангар выгорел полностью с обрушением конструкций. Пострадавших и погибших нет. Огнем уничтожены четыре легковых автомобиля, находившиеся внутри.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газоперерабатывающей станции. В результате крупного возгорания в столице Татарстана погиб человек, еще трое пострадали.
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