Видео: самоотверженный пожарный вытащил из огня крошечных котят в Ленобласти

Самоотверженный пожарный из Ленинградской области спас четырех крошечных котят из огня. Возгорание вспыхнуло рядом с поселком Свердлова во Всеволожском районе. Пламя охватило площадь, равную 500 квадратных метров. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС, приступив к тушению, узнали, что внутри помещения находятся беспомощные животные. Роман Кулагин с двумя коллегами бросились им на помощь и вытащили из здания целыми и невредимыми.

Свой поступок спаситель охарактеризовал 5-tv.ru довольно скромно.

«Подошли граждане, сказали, что в помещении еще находятся котята и кошка, нужно спасти. Кошку не обнаружили. Три котеночка более здоровых находились на входе. Четвертого нашли в задымлении, но с помощью машины реанимации откачали. Жив, здоров, кричит, зовет маму. Если получится, одного дымка возьмем», — отметил пожарный 102-й спасательной части Роман Кулагин.

В настоящий момент пожар локализован. Ангар выгорел полностью с обрушением конструкций. Пострадавших и погибших нет. Огнем уничтожены четыре легковых автомобиля, находившиеся внутри.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газоперерабатывающей станции. В результате крупного возгорания в столице Татарстана погиб человек, еще трое пострадали.