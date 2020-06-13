Видео допроса сантехника, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях в Подмосковье
Мужчина признался в семи эпизодах преступлений, которые он совершал последние десять лет.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, СК РФ
В Подмосковье задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований. Предполагаемым маньяком оказался сантехник Андрей Е. Видео допроса и следственного эксперимента на месте одного из преступлений опубликовал Следственный комитет РФ в YouTube.
В начале задержанный дал признательные показания, а затем показал, как и где он совершал злодеяния.
«Сознаюсь в совершении мною многочисленных убийств, изнасилований женщин на протяжении последних десяти лет», — сказал мужчина.
Затем он показал, как проник в дом к пожилой жительнице деревни через окно и задушил ее. С места преступления он похитил телевизор, а документы покойной выбросил в траву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанный уже признался в эпизоде с десятилетней девочкой, которую удалось спасти врачам. Мужчина долгое время орудовал на территории Каширского и Ступинского районов Подмосковья. К настоящему времени подозреваемый на допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях.
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