Газманов рассказал, как Киркоров стоял перед ним на коленях

Олег Газманов заявил, что поп-король российской эстрады просил продать ему песню «Единственная моя». Об этом пишет сайт Дни.ру со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».

«Даже встал на колени после концерта», — вспоминает Газманов в передаче.

Но Газманов просто разрешил ее исполнять без каких-либо коммерческих обязательств, после чего «Единственная моя» плотно вошла в репертуар Киркорова.

Саму песню Газманов написал во время разлада со второй женой — Мариной Муравьевой. Он даже подумывал о разрыве и изложил свои чувства в композиции. «Единственная моя» помогла сохранить отношения, уверен певец.

Ранее Олег Газманов рассказал о том, каким был его первый брак. Несмотря на то, что с первой женой, Ириной, он прожил более 20 лет, супруги расстались, когда их общему сыну Родиону было 12 лет. Мальчик сначала сильно переживал, но потом принял «правила игры».