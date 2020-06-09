Газманов рассказал, как Киркоров стоял перед ним на коленях

|
Алиса Старжевская
17

И все это ради прав на исполнение песни «Единственная моя».

Газманов рассказал, как Киркоров стоял перед ним на коленях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Олег Газманов заявил, что поп-король российской эстрады просил продать ему песню «Единственная моя». Об этом пишет сайт Дни.ру со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».

«Даже встал на колени после концерта», — вспоминает Газманов в передаче.

Но Газманов просто разрешил ее исполнять без каких-либо коммерческих обязательств, после чего «Единственная моя» плотно вошла в репертуар Киркорова.

Саму песню Газманов написал во время разлада со второй женой — Мариной Муравьевой. Он даже подумывал о разрыве и изложил свои чувства в композиции. «Единственная моя» помогла сохранить отношения, уверен певец.

Ранее Олег Газманов рассказал о том, каким был его первый брак. Несмотря на то, что с первой женой, Ириной, он прожил более 20 лет, супруги расстались, когда их общему сыну Родиону было 12 лет. Мальчик сначала сильно переживал, но потом принял «правила игры».

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
68.67
0.36 77.35
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:18
Газманов рассказал, как Киркоров стоял перед ним на коленях
20:06
«Не помню, сколько пил»: Ефремов впервые рассказал о страшном ДТП
19:56
«Леди в красном»: похудевшая Степаненко удивила поклонников ярко-красным костюмом
19:52
Как будет проходить развод Прилучного и Муцениеце?
19:32
Как Санкт-Петербург возвращается к нормальной жизни
19:16
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

Сейчас читают

Актер Ефремов, устроивший смертельное ДТП, задержан
В крови Михаила Ефремова кроме алкоголя обнаружили наркотики
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок