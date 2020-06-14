«Страсти маловато!» — Наталья Бочкарева устроила «сексуальный» тест-драйв

|
Виктория Андреева
14

Актриса поразила публику способностью рычать, как автомобиль «Гелендваген».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Эпатажная актриса Наталья Бочкарева, прославившаяся не только благодаря участию в сериале «Счастливы вместе», но и грандиозному «кокаиновому скандалу», продолжает удивлять поклонников.

Звезда выложила пост в Instagram, где похвалилась новеньким аккаунтом в TikTok. Бочкарева старается не отставать от коллег по шоу-бизнесу и с радостью участвует в забавных флешмобах, выкладывая после смешные видео в соцсеть.

Так, например, недавно Наталья пыталась повторить рев мотора «Гелендвагена». По ее мнению, это — «новый модный тренд».

«Мне идет роль пантеры? Как вам такой тест-драйв? Ррр», — обратилась к фолловерам звезда, неоднократно порычав на камеру.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Пользователи сети восприняли необычную идею Натальи на «ура». Смеясь, они замечали, что Бочкарева с поставленной задачей, в общем-то, справилась. Правда, по мнению некоторых, «страсти все же не хватало».

«Ахахаха, ну и Наташка, ну и львица-тигрица!»

«Настоящая актриса! Идет любая роль…»

«Бочкарева, с тобой все в порядке?! Ой, не могу… Насмешила, спасибо!»

«Звук, конечно, крутой, но страсти маловато… Пробуй еще!» — иронично отзывались об «успехах» звезды поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева вновь поразила фанатов, перевоплотившись в мифическую богиню.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
69.12
0.50 78.52
0.60
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Последние новости

0:59
«Страсти маловато!» — Наталья Бочкарева устроила «сексуальный» тест-драйв
0:46
Граждан России избавили от банковского роуминга
0:23
«Я долго думала»: Варнава шокировала публику кардинальной сменой образа
0:05
Автомобилистов ждут важные нововведения с 1 июля — ГИБДД
23:45
«А где же ребенок?!» — Шаляпина подняли на смех за нежное стихотворение для бывшей возлюбленной
23:26
Видео с места смертельной аварии с «перевертышем» в Нижегородской области

Сейчас читают

Жена Константина Ивлева не собирается менять фамилию после развода
«Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок