Эпатажная актриса Наталья Бочкарева, прославившаяся не только благодаря участию в сериале «Счастливы вместе», но и грандиозному «кокаиновому скандалу», продолжает удивлять поклонников.

Звезда выложила пост в Instagram, где похвалилась новеньким аккаунтом в TikTok. Бочкарева старается не отставать от коллег по шоу-бизнесу и с радостью участвует в забавных флешмобах, выкладывая после смешные видео в соцсеть.

Так, например, недавно Наталья пыталась повторить рев мотора «Гелендвагена». По ее мнению, это — «новый модный тренд».

«Мне идет роль пантеры? Как вам такой тест-драйв? Ррр», — обратилась к фолловерам звезда, неоднократно порычав на камеру.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Пользователи сети восприняли необычную идею Натальи на «ура». Смеясь, они замечали, что Бочкарева с поставленной задачей, в общем-то, справилась. Правда, по мнению некоторых, «страсти все же не хватало».

«Ахахаха, ну и Наташка, ну и львица-тигрица!»

«Настоящая актриса! Идет любая роль…»

«Бочкарева, с тобой все в порядке?! Ой, не могу… Насмешила, спасибо!»

«Звук, конечно, крутой, но страсти маловато… Пробуй еще!» — иронично отзывались об «успехах» звезды поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева вновь поразила фанатов, перевоплотившись в мифическую богиню.