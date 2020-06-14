«Страсти маловато!» — Наталья Бочкарева устроила «сексуальный» тест-драйв
Актриса поразила публику способностью рычать, как автомобиль «Гелендваген».
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Эпатажная актриса Наталья Бочкарева, прославившаяся не только благодаря участию в сериале «Счастливы вместе», но и грандиозному «кокаиновому скандалу», продолжает удивлять поклонников.
Звезда выложила пост в Instagram, где похвалилась новеньким аккаунтом в TikTok. Бочкарева старается не отставать от коллег по шоу-бизнесу и с радостью участвует в забавных флешмобах, выкладывая после смешные видео в соцсеть.
Так, например, недавно Наталья пыталась повторить рев мотора «Гелендвагена». По ее мнению, это — «новый модный тренд».
«Мне идет роль пантеры? Как вам такой тест-драйв? Ррр», — обратилась к фолловерам звезда, неоднократно порычав на камеру.
Пользователи сети восприняли необычную идею Натальи на «ура». Смеясь, они замечали, что Бочкарева с поставленной задачей, в общем-то, справилась. Правда, по мнению некоторых, «страсти все же не хватало».
«Ахахаха, ну и Наташка, ну и львица-тигрица!»
«Настоящая актриса! Идет любая роль…»
«Бочкарева, с тобой все в порядке?! Ой, не могу… Насмешила, спасибо!»
«Звук, конечно, крутой, но страсти маловато… Пробуй еще!» — иронично отзывались об «успехах» звезды поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева вновь поразила фанатов, перевоплотившись в мифическую богиню.
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