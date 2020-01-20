«Не употребляла и не буду»: Бочкарева подытожила «кокаиновое дело»

Оштрафованная судом за хранение наркотиков актриса Наталья Бочкарева настаивает, что не принимала и не будет принимать никаких запрещенных веществ. Об этом она написала на своей странице в Instagram, прокомментировав завершение судебного процесса против нее.

«Наверно, сегодня один из самых сложных дней в моей жизни… Ну, по крайней мере, за последние несколько лет так точно», - написала Бочкарева.

Instagram @buzova86natalia_bochkareva_official

На суде актриса, задержанная в ночь с 28 на 29 сентября, полностью признала свою вину.

Она написала, что все это время верила, что «правда возьмет верх» над «горой» обрушившихся на нее несправедливостей и сплетен.

«И это таки случилось! История закончилась. Занавес», — подводит итог Бочкарева.

Она также поблагодарила всех, кто верил ей, поддерживал, и был рядом в трудные минуты, А также тех, кто «ушел из ее жизни, показав свое истинное лицо», и хейтеров, которые «закалили».

«Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка», — заявляет актриса.

Звезда сериала «Счастливы вместе» призвала всех быть бдительными, ведь никогда не известно «в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить».

Подписчики отреагировали на пост неоднозначно. Как и все последние месяцы, одни старались поддержать певицу, другие продолжили выискивать доказательства ее вины на известном видео задержания.

«Наталья, поздравляю, рада, что этот ужас для вас закончился».

«Я и не верил в этот бред».

«В темные времена, хорошо видно светлых людей».

«Заканчивайте с наркотой!»

«Лол, наркотики в трусы ветром надуло. Ясно, понято», — пишут комментаторы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 20 января Преображенский суд Москвы назначил обвинявшейся в хранении наркотиков Наталье Бочкаревой штраф в 30 тысяч рублей и прекратил уголовное преследование.