Граждан России избавили от банковского роуминга

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Марина Неруцких
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С 14 июня вступил в силу запрет на начислении комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков, Александр Казаков, Константин Кокошкин, Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Российским банкам запретили брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Как напоминает РИА Новости, соответствующий закон вступил в силу 14 июня.

Документ, отменяющий так называемый банковский роуминг, то есть комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами клиентов в одной финансовой организации, в середине декабря прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно закону, комиссии при движении средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не могут быть обусловлены открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях данной организации.

Запрет на банковский роуминг в первую очередь коснулся Сбербанка. Крупнейший транснациональный банк с апреля плавно начал вводить вместо традиционных комиссионных начислений на переводы между физлицами — подписку. По новым правилам клиенты Сбербанка имеют возможность ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии. Для произведения переводов выше установленных лимитов Сбербанк применил систему подписок. Услуга позволит настраивать комиссию за платежи и переводы в соответствии с запросами каждого клиента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки начали повышать лимиты операций без кода до пяти тысяч рублей.

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