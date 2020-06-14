За произвол американских копов отвечают французские жандармы

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Эхо антирасистских протестов докатилось до Европы. Несладко пришлось служителям правопорядка в Париже.

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Фото, видео: Reuters / Benoit Tessier; 5-tv.ru

Хотя задушил Флойда американский коп, взрывная волна обвинений в жестокости и расизме со стороны полицейских уже гремит по всей Европе. Слезоточивый газ в субботу пришлось пустить в ход в Париже.

Жандармерия выставила металлические ограждения на одной из улиц. Это не понравилось митингующим, которые планировали провести там массовую акцию против произвола силовиков. Несмотря на запреты собрались около десяти тысяч человек. В стражей порядка полетели петарды — им пришлось отвечать.

Полицейские теперь уже и не знают, как им выполнять свои служебные обязанности, в том числи и вот при таких массовых беспорядках. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сейчас очень много говорит о расизме и жестокости своих подчиненных. Проводит показательные отстранения, по американскому сценарию — запретил применять удушающие приемы.

Полиция тоже вышла улицы, выступая против дискриминации своих профессиональных прав. В некоторых участках сотрудники демонстративно выбрасывают наручники на землю.

Убийство афроамериканца ударило не только по силовикам, но даже и по «игрушечному» бизнесу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за протестов в США LEGO отказалась от рекламы игрушек с полицейскими и пожарными.

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