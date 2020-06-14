За произвол американских копов отвечают французские жандармы
Эхо антирасистских протестов докатилось до Европы. Несладко пришлось служителям правопорядка в Париже.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
Фото, видео: Reuters / Benoit Tessier; 5-tv.ru
Хотя задушил Флойда американский коп, взрывная волна обвинений в жестокости и расизме со стороны полицейских уже гремит по всей Европе. Слезоточивый газ в субботу пришлось пустить в ход в Париже.
Жандармерия выставила металлические ограждения на одной из улиц. Это не понравилось митингующим, которые планировали провести там массовую акцию против произвола силовиков. Несмотря на запреты собрались около десяти тысяч человек. В стражей порядка полетели петарды — им пришлось отвечать.
Полицейские теперь уже и не знают, как им выполнять свои служебные обязанности, в том числи и вот при таких массовых беспорядках. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сейчас очень много говорит о расизме и жестокости своих подчиненных. Проводит показательные отстранения, по американскому сценарию — запретил применять удушающие приемы.
Полиция тоже вышла улицы, выступая против дискриминации своих профессиональных прав. В некоторых участках сотрудники демонстративно выбрасывают наручники на землю.
Убийство афроамериканца ударило не только по силовикам, но даже и по «игрушечному» бизнесу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за протестов в США LEGO отказалась от рекламы игрушек с полицейскими и пожарными.
Читайте также
43%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?