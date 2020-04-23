Резидент Comedy Club Марина Кравец в начале апреля стала мамой. Она родила девочку. Несмотря на то, что сейчас разгар пандемии, многие врачи «переучиваются» на инфекционистов, все койки в больницах переполнены, роддома свою работу ведут слаженно.

Кравец поделилась с подписчиками, как начались ее роды. По словам Марины, они поехали с мужем обследоваться в больницу буквально на полчаса, даже не взяли с собой сумку, собранную для роддома. Но тут неожиданно начались роды. Девушка отметила, что благодаря слаженной работе врачей, все прошло хорошо.

«То, что ВЫ для нас сделали — настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, четкой и, что очень важно — спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда!» — написала Марина.

Instagram @marinakravets

В разгар пандемии к ней пустили мужа, чему она была безумно рада, ведь в большинстве роддомов это запрещено. Об этом сообщает Sobaka.ru.

«Сейчас в большинстве роддомов не допускается присутствие мужа, даже не тратят время на анализ его здоровья: просто „нет“ и все. Понять эти организации можно, но в нашей клинике моему мужу максимально быстро провели необходимые обследования и допустили ко мне. За это мы очень благодарны», — поделилась Кравец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева «похулиганила» за спиной мужа Павла Воли.

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