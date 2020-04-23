Артистка поблагодарила врачей за слаженную и четкую работу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @marinakravets

Резидент Comedy Club Марина Кравец в начале апреля стала мамой. Она родила девочку.  Несмотря на то, что сейчас разгар пандемии, многие врачи «переучиваются» на инфекционистов, все койки в больницах переполнены, роддома свою работу ведут слаженно.

Кравец поделилась с подписчиками, как начались ее роды. По словам Марины, они поехали с мужем обследоваться в больницу буквально на полчаса, даже не взяли с собой сумку, собранную для роддома. Но тут неожиданно начались роды. Девушка отметила, что благодаря слаженной работе врачей, все прошло хорошо.

«То, что ВЫ для нас сделали — настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, четкой и, что очень важно — спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда!» — написала Марина.

Instagram @marinakravets

В разгар пандемии к ней пустили мужа, чему она была безумно рада, ведь в большинстве роддомов это запрещено. Об этом сообщает Sobaka.ru.

«Сейчас в большинстве роддомов не допускается присутствие мужа, даже не тратят время на анализ его здоровья: просто „нет“ и все. Понять эти организации можно, но в нашей клинике моему мужу максимально быстро провели необходимые обследования и допустили ко мне. За это мы очень благодарны», — поделилась Кравец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева «похулиганила» за спиной мужа Павла Воли.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются?

Последние новости

19:50
В Москве поймали маленького лисенка
19:44
Настя Ивлеева еле влезла в любимые лосины на 30-й день карантина
19:35
Экс-военный НАТО объяснил, почему в разгар пандемии альянс не помог своим саратникам
19:26
Гинеколог из Калуги требует с пациентки 200 тысяч рублей за онлайн-прием
19:12
Мужчине, задержанному за похищение невесты в Петербурге, грозит лишение свободы
19:04
Экс-супруга адвоката Жорина «спалила» его, оставив комментарий под фото

Сейчас читают

Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок