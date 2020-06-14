Модель Екатерина Зуева в ультракоротком платье удачно прикрылась на отдыхе

Российская модель Екатерина Зуева продолжает выкладывать фото из путешествий и демонстрировать подписчикам подтянутую фигуру. На этот раз девушка взбудоражила воображение пользователей, снявшись с интересного ракурса.

На фото юная звезда наслаждается видами Санторини, демонстрируя коротенькое красное платье и черные босоножки. Многие пользователи заметили, что девушка сидит вполоборота, «случайно» прикрыв ногой самую пикантную часть своего тела. Фанаты модели отметили, что не прочь посмотреть на нее с другого ракурса.

«Можно такую же фотку, но не закрытую»;

«Беструсая команда»;

«Все, я еду забрать тебя»

«Классное фото, но мы хотим его со стороны лица», — написали подписчики.

Instagram @zuueva

Зуева остается верна своему принципу — показывать фолловерам все «самое лучшее». В прошлый раз модель поделилась эротическим снимком, на котором знаменитость позирует в алом кружевном белье на балконе в Ницце. К публикации звезды никто из ее поклонников не остался равнодушным.

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