Зуева в прозрачном алом белье вышла на балкон в Ницце — фото

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Светлана Александрова
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Модель спросила подписчиков, есть ли у них планы на лето, но они, похоже, о них забыли.

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Фото, видео: Instagram @zuueva

Российская модель Екатерина Зуева, собравшая эротическими фотографиями на своей странице в Instagram почти два с половиной миллиона подписчиков, очаровала их новым откровенным снимком. На этот раз девушка позирует в прозрачном алом белье на балконе в Ницце.

«Есть ли планы на лето?» — поинтересовалась у пользователей горячая москвичка.

Instagram @zuueva

Если у кого-то из поклонников модели планы и были, то, судя по комментариям, они о них уже забыли.

«Ууухххх!»

«Великолепно!»

«Прекрасно, потрясающе красиво!»

«Ты богиня в этом мире!»

«Сладкий ангел!»

«Повезло тому, кто снимает это белье с тебя!» — грезят фанаты знаменитости.

Зуева регулярно радует своих поклонников снимками в нижнем белье разной степени откровенности, однако в данном случае вполне возможно, что модель присоединилась к новому тренду, наметившемуся среди знаменитостей модельного бизнеса. Множество звезд подиума в последнее время внезапно стали выкладывать в Instagram снимки в нижнем белье с поясом для чулок.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Екатерина Зуева, известная также своей невероятной гибкостью, продемонстрировала чудеса растяжки, закинув ногу на стену, причем снимок сделан с очень провокационного ракурса.

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