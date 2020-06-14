«Хотел повеселить»: певица Оксана Казакова оценила скетч Киркорова про десантников

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 28

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов призвал поп-короля извиниться за ролик.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @oxanakazakova; 5-tv.ru

Российская певица Оксана Казакова оценила скетч Филиппа Киркорова про десантников. Накануне на юмористический ролик отреагировал глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. Он счел пародию неуместной и попросил поп-короля российской эстрады извиниться за свое творчество.

В интервью 5-tv.ru Казакова назвала вполне ожидаемым то, что шутки исполнителя вызвали такую противоречивую реакцию. Однако она сама ничего оскорбительного в них не увидела и решила, что Киркоров таким образом хотел повеселить народ.

«Во-первых, артисты — это люди развлекательного характера. В принципе их серьезно воспринимать сложно. Единственное, когда артист несет конкретную речь „за“ или „против“, если это политика — это одно. <…> Здесь же исключительно, ну, для меня по крайней мере, то, что я видела, хотя там достаточно жестко, я просто знаю Филиппа — он очень воспитанный и порядочный человек. Я понимаю, что все эти видео — это исключительно ради людей, чтобы их повеселить, чтобы всем было не так тяжело переживать этот карантин», — высказалась исполнительница.

По мнению певицы, задачей ролика было рассмешить пользователей, а не высмеять десантников.

«Тут же показывается не сам сюжет, а то, как тяжело приходится артисту. <…> Он сам над собой смеется и шутит. У Филиппа уж точно с юмором более, чем хорошо. Поэтому реагировать все могут по-разному: могут и рассмеяться, могут и наоборот разозлиться. Это абсолютно нормально. Я думаю, что задача этого ролика — подбодрить людей», — поделилась мнением Казакова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Филиппа Киркорова извиниться за ролик, в котором поп-король предстает в образе десантника. Шаманов попросил певца удалить видео из соцсетей, приведя известное выражение: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

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