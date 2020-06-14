«Химичьте дальше»: Дима Билан в белоснежном костюме залез в ванну

Дима Билан уже несколько недель работает над созданием клипа на трек «Химия». Недавно он выложил в Instagram очередную фотографию со съемочной площадки, чтобы заинтриговать своих фолловеров. На снимке Билан в белоснежном наряде лежит в белой ванне, задумчиво глядя в сторону.

Снимок он подписал так:

«Продолжаем снимать с креативной командой профессионалов».

Instagram @bilanofficial

Фанаты без промедления начали писать Билану комплименты:

«Ну почему так красиво именно в белом?! Да и вообще во всем прекрасно, но в этом особенно».

«Вот сейчас было неожиданно… Куда же еще нас приведет #химия?»;

«Тут все очень красиво!!! А белый вам к лицу невероятно!»;

«Вау, я впечатлена, ждем клип. Химичьте дальше».

Судя по фотографиям, Билан активно снимается не только в клипах, но и в мини-роликах для поклонников. Несколько дней назад артист опубликовал бэкстейдж со съемок видео для TikTok — на фотографии певец позировал в образе кота с нарисованными черными усами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина исполнила песню Димы Билана «Держи».