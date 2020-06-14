Звезда «Молодежки» Михайловская сплясала у новогодней елки — видео
Актриса поделилась в социальных сетях роликом с зажигательными танцами.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya
Звезда «Молодежки» Анна Михайловская не скучает на выходных. Она записала танцевальные видео для TikTok. Один из таких роликов Анна выложила в Instagram — на нем актриса лихо отплясывает вместе со своим бойфрендом Кириллом на фоне новогодней елки.
Артистка сразу же отметила этот момент в подписи к видео:
«У нас дома все еще стоит елка. Кирилл просил всем передать, что это я его заставила. #аннамихайловская #тикток #танцуем»
Поклонники нашли, что ответить Михайловской на танцы на фоне елки:
«Уже елку можно и не убирать. Какие супер танцы!!!»;
«Супер! Мне нравится! Зарядили энергией на весь день! Спасибо!»;
«Как хорошо, когда тебя поддерживают во всем. У нас тоже елка стоит», — рассказали звезде фанаты.
Другие российские знаменитости тоже активно осваивают TikTok. Недавно Дима Билан опубликовал фото-бэкстейдж со съемок видео, где он предстал в образе кота с нарисованными черными усами на щеках.
Его коллега по цеху, Наташа Королева тоже решила не отставать от последних трендов. Певица создала ролик, в котором вместе с сыном Архипом спародировала саму себя 17-летней давности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды приняли участие в TikTok-челлендже с зеркалом.
Читайте также
33%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?