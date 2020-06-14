Звезда «Молодежки» Анна Михайловская не скучает на выходных. Она записала танцевальные видео для TikTok. Один из таких роликов Анна выложила в Instagram — на нем актриса лихо отплясывает вместе со своим бойфрендом Кириллом на фоне новогодней елки.

Артистка сразу же отметила этот момент в подписи к видео:

«У нас дома все еще стоит елка. Кирилл просил всем передать, что это я его заставила. #аннамихайловская #тикток #танцуем»

Instagram @anna_mihailovskaya

Поклонники нашли, что ответить Михайловской на танцы на фоне елки:

«Уже елку можно и не убирать. Какие супер танцы!!!»;

«Супер! Мне нравится! Зарядили энергией на весь день! Спасибо!»;

«Как хорошо, когда тебя поддерживают во всем. У нас тоже елка стоит», — рассказали звезде фанаты.

Другие российские знаменитости тоже активно осваивают TikTok. Недавно Дима Билан опубликовал фото-бэкстейдж со съемок видео, где он предстал в образе кота с нарисованными черными усами на щеках.

Его коллега по цеху, Наташа Королева тоже решила не отставать от последних трендов. Певица создала ролик, в котором вместе с сыном Архипом спародировала саму себя 17-летней давности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды приняли участие в TikTok-челлендже с зеркалом.