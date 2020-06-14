Машина скорой помощи сбила женщину в Москве

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Нюра Незванова
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Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Машина скорой помощи сбила женщину в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Машина скорой помощи совершила наезд на женщину в Москве. Авария произошла на Суздальской улице.

Как стало известно 5-tv.ru, девушка, дождавшись разрешающего сигнала светофора, стала перебегать дорогу, в этот момент ее сбила неотложка. По словам очевидцев, пострадавшая отлетела на 30 метров, а скорая вылетела на встречную полосу и врезалась в проезжающую иномарку.

Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии.

Подробности аварии выясняются.

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