Полковую пушку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Невы
Историческое орудие образца 1927 года в районе Невского пятачка было поднято с глубины в 14 метров.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Подъем со дна Невы затонувшей при переправе частей Красной армии в октябре 1941 года пушки был осуществлен в Кировском районе Ленинградской области. Калибр полкового орудия, которое было обнаружено 20 мая на глубине 14 метров, составляет 76 миллиметров.
Историческое оружие образца 1927 года в районе Невского пятачка достали при помощи плавучего крана и при участии водолазов. Во время мероприятия присутствовали губернатор области Александр Дрозденко, а также ряд членов Совета Федерации.
Исследователи намерены определить принадлежность пушки к войсковой части по номеру орудия, а также узнать судьбу артиллерийского расчета. Находку отправят на Невский судостроительно-судоремонтный завод, и после реставрации она будет установлена на открытой площадке музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировск в Ленобласти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки советских солдат поднимают со дна озера под Новгородом.
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