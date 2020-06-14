Путин написал статью о событиях Второй мировой войны
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Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Российский президент Владимир Путин написал статью о событиях Второй мировой войны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он также отметил, что решение о сроках публикации материала Владимир Путин примет позже.
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