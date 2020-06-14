Российский президент Владимир Путин написал статью о событиях Второй мировой войны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он также отметил, что решение о сроках публикации материала Владимир Путин примет позже.