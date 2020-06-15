Петербургского ученому предъявили обвинение в госизмене в пользу Китая

|
Карина Бернтгольц
55

Валерию Митько вменяется передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну.

Петербургского ученому предъявили обвинение в госизмене в пользу Китая

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Арктической академии наук, ученый Валерий Митько обвиняется в госизмене в пользу Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката исследователя, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

Как пояснил юрист, Митько обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в КНР. Согласно решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, уже с февраля 2020 года 78-летний ученый помещен под домашний арест.

По словам Павлова, в документах следствия, которые видела защита, не уточняется, какие именно секретные материалы передал ученый.

«Следствие нам эти материалы не показывает. Но документы, которые Митько брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности», — заверил ученый.

Раскрывать другие подробности дела правозащитник не стал, отметив лишь, что президент Арктической академии наук свою вину не признает.

При этом осведомленный источник уточнил Интерфаксу, что, по версии следствия, Митько передал китайским спецслужбам секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Якобы эти материалы ученый собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года. Дело расследует петербургское управление ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности России задержала гражданина РФ Ивана Яцкина в Симферополе по обвинению в государственной измене.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
69.12
0.50 78.52
0.60
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

10:26
«Целуй в щечку»: СК изучит видео о психологическом насилии над ребенком в Приамурье
10:15
Момент встречи Ferrari со столбом возле Москва-Сити попал на видео
10:11
Генетические данные россиян будут храниться в «обезличенном виде»
10:05
Лжехирург Алена Верди скончалась в Краснодаре
10:00
Сын Анджелины Джоли запечатлел ее в домашней обстановке
9:51
Петербургского ученому предъявили обвинение в госизмене в пользу Китая

Сейчас читают

Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок