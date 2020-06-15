Петербургского ученому предъявили обвинение в госизмене в пользу Китая

Президент Арктической академии наук, ученый Валерий Митько обвиняется в госизмене в пользу Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката исследователя, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

Как пояснил юрист, Митько обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в КНР. Согласно решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, уже с февраля 2020 года 78-летний ученый помещен под домашний арест.

По словам Павлова, в документах следствия, которые видела защита, не уточняется, какие именно секретные материалы передал ученый.

«Следствие нам эти материалы не показывает. Но документы, которые Митько брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности», — заверил ученый.

Раскрывать другие подробности дела правозащитник не стал, отметив лишь, что президент Арктической академии наук свою вину не признает.

При этом осведомленный источник уточнил Интерфаксу, что, по версии следствия, Митько передал китайским спецслужбам секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Якобы эти материалы ученый собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года. Дело расследует петербургское управление ФСБ.

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