«Целуй в щечку»: СК изучит видео о психологическом насилии над ребенком в Приамурье
Ранее жительница Благовещенска опубликовала в Instagram видео, на котором слышно, как соседи кричат на девочку, а она при этом плачет.
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Фото, видео: YAY/TASS, Instagram @amirablag
Следственное управление СК по Амурской области проверит опубликованное в сети видео, свидетельствующее о психологическом насилии над ребенком.
Речь идет о ролике, который на своей странице в Instagram опубликовала жительница Благовещенска, желая привлечь внимание к проблеме. На записи, обнародованной в соцсети, можно услышать, как женщина кричит на плачущую девочку и заставляет ее «целовать в щечку» отчима. Автор кадров пояснила, что скандалы регулярно происходят в семье соседей. Предположительно, родители малышки употребляют спиртное.
«У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день, у ребенка с психикой уже не все в порядке. Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится. Девочка просилась к нам из-за того, что не хочет там находиться», — рассказала неравнодушная жительница.
Своих подписчиков она ввела в курс развития истории, сообщив, что после всех выслушанных криков вызвала полицию. Приехавшие в дом правоохранители пообещали, что семьей будут заниматься сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Однако, по словам соседки, записавшей ролик, сотрудники соответствующей службы так и не появились.
Следственным органам предстоит дать оценку запечатленным на видео событиям и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо этого, свою проверку проводит прокуратура Благовещенска, которая оценит действия сотрудников полиции и органов опеки, а также изучит жизнь семьи и ее жилищные условия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодаре в лифте неизвестная женщина жестоко избила ребенка.
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