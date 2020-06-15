Лжехирург Алена Верди скончалась в Краснодаре

Скандально известный пластический хирург Алена Верди, искалечившая в Краснодаре десятки пациенток, скончалась в клинике. По данным 5-tv.ru, она ушла из жизни сегодня в 5:50 утра. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. В качестве предположительной версии врачи рассматривают отравление.

Накануне женщина была госпитализирована в местную больницу в тяжелом состоянии, она впала в кому. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, Верди поступила в медучреждение без сознания с подозрением на отравление. У нее был зафиксирован низкий уровень глюкозы.

Алена Верди занималась врачебной деятельностью без медицинского образования. Она известна как «доктор Франкенштейн»: от ее рук пострадали десятки пациенток, которых она калечила в ходе операций.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СИЗО Верди отбывала наказание за чудовищные издевательства над телами пациенток, доверивших ей свою внешность. Впоследствии суд смягчил меру пресечения лжехирургу, избрав для нее наказание в виде домашнего ареста. Однако она восприняла это за оправдательный приговор и разгуливала по городу. Перед судом она впала в кому.