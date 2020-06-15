В Перми в результате хлопка газа разрушена крыша частного жилого дома

Хлопок газа произошел в котельной частного жилого дома в Перми. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП случилось утром 15 июня на улице 9-го Мая в Индустриальном районе.

Известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси частично разрушены кровля и чердачное перекрытие на площади десять квадратных метров. Пожара на месте ЧП не последовало.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Другие подробности произошедшего выясняются. В причинах инцидента предстоит разобраться дознавателям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили по факту хлопка газа в Казани. В результате детонации цистерны со сжиженным газом на газозаправочной станции пострадали люди.