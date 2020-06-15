В Перми в результате хлопка газа разрушена крыша частного жилого дома
ЧП произошло утром 15 июня в Индустриальном районе.
Фото: ТАСС / Алексей Андронов
Хлопок газа произошел в котельной частного жилого дома в Перми. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП случилось утром 15 июня на улице 9-го Мая в Индустриальном районе.
Известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси частично разрушены кровля и чердачное перекрытие на площади десять квадратных метров. Пожара на месте ЧП не последовало.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Другие подробности произошедшего выясняются. В причинах инцидента предстоит разобраться дознавателям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили по факту хлопка газа в Казани. В результате детонации цистерны со сжиженным газом на газозаправочной станции пострадали люди.
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