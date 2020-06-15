Аксенов заявил об отмене режима самоизоляции в Крыму с 15 июня

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Карина Бернтгольц
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По словам главы республики, в связи со снятием ограничительных мер в регионе открываются 95% всех предприятий.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, facebook @aksenov.rk

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отмене режима самоизоляции и обязательной обсервации для граждан РФ, введенного из-за пандемии COVID-19 в регионе. По его словам, эпидемиологическая ситуация в республике нормализовалась, поэтому было решено с 15 июня открыть большинство предприятий.

«У нас на сегодняшний день ситуация стабильная. Картина уже, в общем, нормализовалась, поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительное ослабление ограничительных мер, по сути открыть 95% предприятий всех видов деятельности», — пояснил Аксенов.

Ослабление ограничительных мер прежде всего затронуло заведения общепита, курортные учреждения, гостиницы, отели, санатории, в том числе без медицинской лицензии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане России смогут приехать на отдых в Крым с 1 июля.

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