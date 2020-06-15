Аксенов заявил об отмене режима самоизоляции в Крыму с 15 июня
По словам главы республики, в связи со снятием ограничительных мер в регионе открываются 95% всех предприятий.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, facebook @aksenov.rk
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отмене режима самоизоляции и обязательной обсервации для граждан РФ, введенного из-за пандемии COVID-19 в регионе. По его словам, эпидемиологическая ситуация в республике нормализовалась, поэтому было решено с 15 июня открыть большинство предприятий.
«У нас на сегодняшний день ситуация стабильная. Картина уже, в общем, нормализовалась, поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительное ослабление ограничительных мер, по сути открыть 95% предприятий всех видов деятельности», — пояснил Аксенов.
Ослабление ограничительных мер прежде всего затронуло заведения общепита, курортные учреждения, гостиницы, отели, санатории, в том числе без медицинской лицензии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане России смогут приехать на отдых в Крым с 1 июля.
Читайте также
41%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?