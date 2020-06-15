«Не промахнулся я с женой»: внук Пугачевой оценил откровенную фотосессию супруги

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в очередной раз выразил восхищение своей женой, моделью Алиной Красновой, прокомментировав откровенную фотосессию супруги. На снимках, выложенных в Instagram, его супруга позирует топлес в саду на даче в Подмосковье, прикрывая интимные части тела широкополой шляпой.

Девушка объяснила свое участие в смелой фотосессии тем, что ей захотелось показать свою постройневшую за время карантина фигуру.

«Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдешь ради искусства, тем более, когда на весах минус шесть килограммов за время карантина», — написала Краснова.

Instagram @alenaakrasnova

На звездного супруга модели откровенные кадры его 23-летней жены произвели сильное впечатление.

«Фух… Не промахнулся я с женой», — написал он в комментариях к фото.

Instagram @alenaakrasnova

Подписчики модели тоже пришли в восторг от ее пикантных фото и начали наперебой хвалить идеальные формы девушки.

«Какая красивая ты! И откуда ты там еще минус шесть взяла»;

«Сказочно красивая ты и фото безупречны!»;

«Очень красивая и женственная серия», — похвалили Краснову пользователи.

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