Почти пять тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки

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Всего из больниц выписано около 285 тысяч человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

По данным оперативного штаба, еще почти 5000 россиян вылечились от COVID-19. Всего из больниц выписано почти 285 тысяч человек. Количество новых инфицированных за последние сутки не превысило девяти тысяч. Число тестов на коронавирус, проведенных в России, уже больше 15 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским властям удалось сгладить последствия пандемии COVID-19 для граждан и экономики РФ и сработать на опережение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

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