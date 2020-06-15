Почти пять тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки

По данным оперативного штаба, еще почти 5000 россиян вылечились от COVID-19. Всего из больниц выписано почти 285 тысяч человек. Количество новых инфицированных за последние сутки не превысило девяти тысяч. Число тестов на коронавирус, проведенных в России, уже больше 15 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским властям удалось сгладить последствия пандемии COVID-19 для граждан и экономики РФ и сработать на опережение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.