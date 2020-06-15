Путин: России удалось сгладить последствия пандемии для экономики

Российским властям удалось сгладить последствия пандемии COVID-19 для граждан и экономики РФ и сработать на опережение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Глава государства признал, что было очевидно негативное влияние ограничительных мер на бизнес и, следовательно, доходы населения, однако потери удалось минимизировать.

«Нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей и сработать на опережение. В целом нам это удается сделать», — заключил российский лидер.

Путин подчеркнул, что главное — это не технические детали поддержки экономики, а эффективность и своевременность помощи предприятиям пострадавших отраслей и гражданам.

«Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер», — резюмировал президент.

Российский лидер отметил, что в связи с этим в ходе принятия дальнейших решений будет учитываться мнение и опыт граждан.

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