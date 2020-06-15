Минобороны: российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

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Светлана Шевченко
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Кроме американских самолетов в пролете рядом с российскими границами принимают участие самолеты-разведчики НАТО.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; Минобороны РФ

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США и самолеты-разведчики НАТО в небе над Балтикой. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, действия американских B-52H были зафиксированы силами ПВО. Воздушные судна иностранных государств совершали полет в нейтральных водах возле границы с Россией.

Международные правила, как добавили в Минобороны РФ, нарушены не были.

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