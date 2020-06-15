Скандально известный пластический хирург Алена Верди, искалечившая в Краснодаре десятки пациенток и скончавшаяся сегодня, одной из своих жертв писала из СИЗО письма.

Речь идет о пациентке Анастасии Исмаиловой, которой псевдоврач в 2017 году сделала неудачную абдоминопластику, из-за чего девушка не могла ни согнуться, ни заснуть без обезболивающих. Девушка написала заявление в полицию и была вынуждена вновь пойти на операцию, но уже у квалифицированного специалиста. Однако на этом беды Анастасии не закончились — началось осложнение на позвоночник. Как и предыдущее, так и предстоящее хирургическое вмешательство она вынуждена оплачивать из своего кармана.

В ставшем последним письме Верди просит прощения и заявляет, что во всем виновато руководство клиники, где она тогда работала, и сетует на не сложившуюся семейную жизнь, пишет сайт KP.RU.

«Мне 37 (на тот момент — прим.ред.), посадят на шесть — итого 43. Ребенка не родить, мужа не завести, карьера сломана — да и сама я никогда более к живому человеку не прикоснусь — ни ради помощи, ни руку подать — наказуемо это шестью годами УК РФ, — пишет она. — Ты сама все понимаешь, и понимала, на что ты идешь, и с кем ты идешь».

В какой-то момент Верди, возможно, даже попыталась вызвать к себе жалость и упрекнуть искалеченную ее же руками бывшую пациентку.

«За мать не переживаю — она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей. Меня беспокоит только один вопрос. Ты довольна? Шесть лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую… Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоено, смиренно и уже ни о чем не думать… Приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь», — заканчивает свое письмо лжехирург.

Встретиться обвиняемая и пострадавшая должны были в суде, 4 июня. Но из-за госпитализации Верди заседание перенесли на 18-е число. Однако 15 июня лже-хирург скончалась в больнице. По некоторым данным, во время комы из-за передозировки инсулина у нее начался отек головного мозга.