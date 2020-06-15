Адвокат Почуев объяснил, почему кровавый историк Соколов отказался от его услуг
Обвиняемый в жестокой расправе над своей аспиранткой бывший доцент СПбГУ поблагодарил юриста за работу.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Адвокат Александр Почуев, который представлял интересы историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, прокомментировал 5-tv.ru отказ подзащитного от его услуг.
Юрист рассказал, что с самого начала, как только он взялся за это дело, ему стали поступать угрозы, на которые, он, впрочем, особого внимания не обращал, но в полицию сообщил.
«Но вот в мае этого года угрозы стали серьезные. Мне пришлось нанимать охрану. Я вынужден был принимать меры по обеспечению собственной безопасности», — отметил он.
Тем не менее Почуев продолжил защищать Соколова, «несмотря на систематические травлю и угрозы»
«Но в то же время, я неожиданно для себя сегодня услышал волю моего доверителя. Это конец моей защиты его в данном конкретном деле», — сказал он.
Юрист подчеркнул, что Соколов поблагодарил его за работу.
«Речи не идет о недовольстве той защиты, которую я избрал, но хочу заметить, что изначально я взялся за дело с условием безусловного признания им вины за совершение преступления. Сегодня мы такового не услышали, поэтому возможно, что будут какие-то другие сюрпризы. В таком случае я не буду готов продолжить защищать его по этому делу. Потому что линия будет диаметрально противоположной той, которую он изберет сейчас», — добавил он.
Ранее сегодня Соколов после отказа от услуг Почуева заявил, что теперь его интересы будет представлять другой адвокат — Сергей Лукьянов.
Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.
В начале июня защита историка Олега Соколова заявила о намерении обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой.
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