Адвокат Почуев объяснил, почему кровавый историк Соколов отказался от его услуг

Адвокат Александр Почуев, который представлял интересы историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, прокомментировал 5-tv.ru отказ подзащитного от его услуг.

Юрист рассказал, что с самого начала, как только он взялся за это дело, ему стали поступать угрозы, на которые, он, впрочем, особого внимания не обращал, но в полицию сообщил.

«Но вот в мае этого года угрозы стали серьезные. Мне пришлось нанимать охрану. Я вынужден был принимать меры по обеспечению собственной безопасности», — отметил он.

Тем не менее Почуев продолжил защищать Соколова, «несмотря на систематические травлю и угрозы»

«Но в то же время, я неожиданно для себя сегодня услышал волю моего доверителя. Это конец моей защиты его в данном конкретном деле», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что Соколов поблагодарил его за работу.

«Речи не идет о недовольстве той защиты, которую я избрал, но хочу заметить, что изначально я взялся за дело с условием безусловного признания им вины за совершение преступления. Сегодня мы такового не услышали, поэтому возможно, что будут какие-то другие сюрпризы. В таком случае я не буду готов продолжить защищать его по этому делу. Потому что линия будет диаметрально противоположной той, которую он изберет сейчас», — добавил он.

Ранее сегодня Соколов после отказа от услуг Почуева заявил, что теперь его интересы будет представлять другой адвокат — Сергей Лукьянов.

Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.

В начале июня защита историка Олега Соколова заявила о намерении обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой.