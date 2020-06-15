Адвокат Почуев объяснил, почему кровавый историк Соколов отказался от его услуг

|
Сергей Зеленский
Эксклюзив 74

Обвиняемый в жестокой расправе над своей аспиранткой бывший доцент СПбГУ поблагодарил юриста за работу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Адвокат Александр Почуев, который представлял интересы историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, прокомментировал 5-tv.ru отказ подзащитного от его услуг.

Юрист рассказал, что с самого начала, как только он взялся за это дело, ему стали поступать угрозы, на которые, он, впрочем, особого внимания не обращал, но в полицию сообщил.

«Но вот в мае этого года угрозы стали серьезные. Мне пришлось нанимать охрану. Я вынужден был принимать меры по обеспечению собственной безопасности», — отметил он.

Тем не менее Почуев продолжил защищать Соколова, «несмотря на систематические травлю и угрозы»

«Но в то же время, я неожиданно для себя сегодня услышал волю моего доверителя. Это конец моей защиты его в данном конкретном деле», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что Соколов поблагодарил его за работу.

«Речи не идет о недовольстве той защиты, которую я избрал, но хочу заметить, что изначально я взялся за дело с условием безусловного признания им вины за совершение преступления. Сегодня мы такового не услышали, поэтому возможно, что будут какие-то другие сюрпризы. В таком случае я не буду готов продолжить защищать его по этому делу. Потому что линия будет диаметрально противоположной той, которую он изберет сейчас», — добавил он.

Ранее сегодня Соколов после отказа от услуг Почуева заявил, что теперь его интересы будет представлять другой адвокат — Сергей Лукьянов.

Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.

В начале июня защита историка Олега Соколова заявила о намерении обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
11 июн
Зачем адвокат попросил следователей срочно проверить телефоны Соколова и Ещенко?
10 июн
Обвиняемый в убийстве студентки Соколов не смог найти общий язык с новым адвокатом
9 июн
Защита Соколова намерена обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой
9 июн
Историк Соколов глумился над телом убитой аспирантки Ещенко — адвокат потерпевших
9 июн
Историка Соколова, подозреваемого в расчленении студентки, доставили в суд
26 мая
Защита Соколова попросила разрешения опубликовать видео, сделанное за 40 минут до убийства
22 мая
«Умирала в страшных муках»: мать убитой историком Соколовым студентки о трагедии
13 мая
Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
7 апр
Защита историка Соколова подала жалобу на решение суда о продлении ему ареста
5 апр
Историка Олега Соколова этапировали из Москвы в Петербург

Читайте также

+25° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.40
1.28 79.15
0.63
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

22:44
Видео: В квартиру мужчины, обстрелявшего сотрудников полиции, пришли с обысками
22:28
Чем организаторы праздника выпускников «Алые паруса» готовятся удивлять зрителей
22:21
«Лидеры России» направили запрос в Twitter из-за блокировки аккаунта
22:06
Адвокат Почуев объяснил, почему кровавый историк Соколов отказался от его услуг
21:51
У отца экс-президента Украины Петра Порошенко случился инсульт
21:38
Как проходит снятие ограничений в российских регионах

Сейчас читают

«Не буду сидеть. Лежать буду» — последнее послание Алены Верди своей жертве
Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок