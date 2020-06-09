Защита Соколова намерена обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой

В городском суде Петербурга проходит первое заседание по громкому делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою молодую возлюбленную. Процесс должен был начаться еще в апреле, однако из-за эпидемии слушание дважды переносили.

Но сегодня обвиняемого доставили в суд под конвоем — в маске и в перчатках. Учитывая большой общественный резонанс, было принято решение организовать онлайн-трансляцию заседания в интернете. Если раньше Соколов вел себя весьма эмоционально, не мог сдержать слез, то сейчас он выглядит спокойным. Но защита настаивает — убийца раскаивается.

«На данный момент дает исключительно признательные показания. Содействие следствию, раскаяние, какие-то попытки примирения с потерпевшей стороной», — сообщил адвокат Александр Почуев.

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, будет ходатайствовать о приобщении к делу видеозаписи ссоры подзащитного с его жертвой Анастасией Ещенко.

По версии следствия, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Соколов на почве ревности убил свою аспирантку и возлюбленную. Его задержали, когда он выбрасывал в реку Мойку ее расчлененное тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историк Соколов глумился над телом убитой аспирантки Ещенко.