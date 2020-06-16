Павел Прилучный предупредил о вреде курения, показав обугленного коллегу

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Алиса Старжевская
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Актер решил образумить своих подписчиков довольно нестандартным способом.

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Фото, видео: Instagram @bugevuge

Актер Павел Прилучный в необычной форме предупредил своих подписчиков о вреде курения, опубликовав на своей странице в Instagram «поучительное» сторис, показывающее, что бывает с теми, кто не знает меры в использовании сигарет.

На видео, снятом в перерывах между съемками фильма, в котором актер принимает участие, Прилучный показал своего загримированного партнера по площадке. Мужчина похож на обугленного человека, на котором практически не осталось живого места.

«Друзья, кто курит, смотрите, наглядный пример: вы знаете, на пачке нарисована ***** „бросайте курить“. Вот что происходит — 15 лет не вынимая», — пошутил артист.

Звезда сериала «Мажор» любит удивлять своих подписчиков необычными и смешными фото и видео со съемок. Недавно Прилучный показал грим со съемок нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2: Побег из ада», посвященного подвигу советского летчика Михаила Девятаева. На селфи лицо кинозвезды испещрено глубокими морщинами, а сам он выглядит постаревшим и изможденным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный официально развелся с Агатой Муцениеце.

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