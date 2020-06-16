Коллега Бориса Корчевникова рассказал о тайной свадьбе и разводе ведущего

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Алина Потёмкина
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Владимир Березин также раскрыл, кто помогает пережить ведущему стресс.

Коллега Бориса Корчевникова рассказал о тайной свадьбе и разводе ведущего

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Телеведущий Владимир Березин рассказал в интервью «Экспресс газете» о разводе своего коллеги по цеху Бориса Корчевникова. 37-летнему ведущему ранее приписывали роман с актрисой Сесиль Свердловой, но подтверждения этой информации не было. Березин же заявил, что был лично на свадьбе пары, но позже узнал, что у них что-то не сложилось, и последовал развод.

«Я был на свадьбе Бориса с Сесиль, такое домашнее чаепитие. Отличная девушка — милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила. Оба — искренне верующие. Я знаю, почему они расстались, но это не моя жизнь», — заметил Березин.

И тогда, и сейчас справиться со стрессом от развода и серьезной болезни, по словам ведущего, его коллеге помогла его дочь, Рита. Девушка ровесница Корчевникова, способная не только залечить душевные раны, но и обладающая знахарскими способностями.

Борис Корчевников в 2015 году перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Что касается его личной жизни, он неоднократно заявлял, что никогда не был женат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Борис Корчевников испугался, что «подхватит» венец безбрачия Анатолия Вассермана.

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