Little Big обвинили в плагиате треков The Black Eyed Peas
Песни петербургской команды сравнили с песнями американского коллектива.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Группу Little Big обвинили в плагиате песен американских коллег — The Black Eyed Peas. Пользователи соцсетей сравнили три трека обоих коллективов и нашли в них похожие фрагменты.
Петербургский коллектив не раз упрекали во вторичности и теперь привели весомые аргументы. Как выяснилось, отрезки песен Uno и Go Bananas схожи с My Humps, а песня I'm OK напоминает Scream & Shout американской хип-хоп команды.
Мнения слушателей по этому поводу разделились. Многие комментаторы разочаровались в Little Big и признали идентичность фрагментов.
«Отрывки звучат одинаково»;
«Ну, это же по факту плагиат, даже текст!»
«Я не одна это замечаю! Даже в комментариях им писала», — откликнулись хейтеры.
Немало нашлось и тех, кто встал на защиту соотечественников.
«Попробуйте сами сделать что-то такое, чего точно не было»;
«Примеры высосаны из пальца или других мест»;
«Вы для начала сами треки сравните, там абсолютно разные биты, а вы так легко верите», — написали юзеры.
Группа Little Big ворвалась в мир отечественного шоу-бизнеса в 2013 году и сегодня пребывает на пике популярности. Каждый их клип набирает миллионы просмотров на YouTube и становится вирусным. Коллектив гастролирует как по России, так и по Европе. В этом году петербуржцы должны были представлять Россию на «Евровидении». Для конкурса они записали трек Uno, ставший хитом, а снятый на него видеоролик в рекордные сроки опередил клипы других конкурсантов по просмотрам. Однако из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» пришлось отметить.
Ранее 5-tv.ru писал, что группа Little Big получила премию за «Самое трэшовое видео» 2020 года.
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