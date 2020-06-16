«Люба, вот здесь ты настоящая»: молодую Успенскую не узнали на архивном снимке

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Валентин Черников
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Звезда русского шансона показала семейные фото по случаю дня рождения брата.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники Любови Успенской не часто видят ее архивные снимки. И оттого редко узнают, когда выпадает такая возможность. Накануне певица поделилась одним из таких фото в Instagram по случаю дня рождения младшего брата Якова Сицкера.

«Судьба наградила меня прекрасными братьями, которые окружили меня поддержкой̆, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой̆ настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них!» — написала звезда отечественного шансона.

Instagram @uspenskayalubov_official

На приложенном черно-белом кадре Успенской около 25 лет. У нее густые темные волосы до плеч и тонкие черты лица. Почитатели таланта артистки в курсе, что она не раз прибегала к пластической хирургии, отчего с годами заметно изменилась. Тем труднее многим удалось разглядеть в молодой девушке на снимке свою любимицу. Особенно в сравнении с нынешним фото с братом, которое она также добавила в пост.

«Люба, на второй фотографии вы? А можно больше ваших черно-белых, ранних фотографий?»

«Люба, вот здесь ты настоящая, классная, даже возраст тебе не помеха, лучше бы ты всегда оставалась такой»;

«Сильный взгляд у обоих»;

«Вы лучшая!»

«Какие вы милые и счастливые, я рада за тебя!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым.

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