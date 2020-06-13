Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Звезда шансона прокомментировала поступок актера, по вине которого погиб человек, и оценила его видеообращение с извинениями к семье скончавшегося.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @uspenskayalubov_official; 5-tv.ru
Известная певица Любовь Успенская оценила видеообращение заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. В нем звезда извинился перед семьей погибшего в «пьяном» ДТП, которое произошло по его вине. Несмотря на то, что актер поступил непредусмотрительно, сев за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и устроил аварию, Успенской стало его жаль. Она верит в то, что Ефремов действительно раскаивается.
Звезда шансона призвала других простить артиста и заявила, что постарается сделать все, чтобы семья погибшего в аварии отнеслась к актеру снисходительно.
«Я соберу деньги в помощь семье пострадавшего. Они нуждаются, у них кормилец. Мы сделаем все, чтобы и семья могла простить, потому что это могло случиться с любым человеком, и сегодня никто из нас не застрахован. Но Михаил Олегович — человек, который сейчас хочет поменяться местами с погибшим. Он это сделал в состоянии аффекта. У меня нет сомнения, что он потерял сознание. За два дня до гибели он мне сказал, что у него болит сердце», — вспомнила исполнительница в интервью 5-tv.ru.
Хотя даже сам Ефремов назвал свой поступок непростительным, а семья скончавшегося в результате ДТП решила идти до конца, добиваясь справедливого решения суда, Успенская отметила, что актер скорее нуждается не в заключении под стражу, а прохождении соответствующего лечения.
«Зная этого человека, его душу, его человечность, его порядочность, он не заслужил этого наказания. Мы должны понять, что он нуждается в лечении, а не в тюрьме», — подчеркнула артистка.
Она призналась, что если бы оказалась в той же ситуации, что и Ефремов, то подобно ему мечтала бы быть в роли жертвы аварии, а не жить с чувством вины из-за гибели человека.
«Я бы хотела тоже поменяться, если бы я такое сделала. Я бы хотела быть на месте жертвы», — подытожила Успенская.
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