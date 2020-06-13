Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 117

Звезда шансона прокомментировала поступок актера, по вине которого погиб человек, и оценила его видеообращение с извинениями к семье скончавшегося.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @uspenskayalubov_official; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Известная певица Любовь Успенская оценила видеообращение заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. В нем звезда извинился перед семьей погибшего в «пьяном» ДТП, которое произошло по его вине. Несмотря на то, что актер поступил непредусмотрительно, сев за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и устроил аварию, Успенской стало его жаль. Она верит в то, что Ефремов действительно раскаивается.

Звезда шансона призвала других простить артиста и заявила, что постарается сделать все, чтобы семья погибшего в аварии отнеслась к актеру снисходительно.

«Я соберу деньги в помощь семье пострадавшего. Они нуждаются, у них кормилец. Мы сделаем все, чтобы и семья могла простить, потому что это могло случиться с любым человеком, и сегодня никто из нас не застрахован. Но Михаил Олегович — человек, который сейчас хочет поменяться местами с погибшим. Он это сделал в состоянии аффекта. У меня нет сомнения, что он потерял сознание. За два дня до гибели он мне сказал, что у него болит сердце», — вспомнила исполнительница в интервью 5-tv.ru.

Хотя даже сам Ефремов назвал свой поступок непростительным, а семья скончавшегося в результате ДТП решила идти до конца, добиваясь справедливого решения суда, Успенская отметила, что актер скорее нуждается не в заключении под стражу, а прохождении соответствующего лечения.

«Зная этого человека, его душу, его человечность, его порядочность, он не заслужил этого наказания. Мы должны понять, что он нуждается в лечении, а не в тюрьме», — подчеркнула артистка.

Она призналась, что если бы оказалась в той же ситуации, что и Ефремов, то подобно ему мечтала бы быть в роли жертвы аварии, а не жить с чувством вины из-за гибели человека.

«Я бы хотела тоже поменяться, если бы я такое сделала. Я бы хотела быть на месте жертвы», — подытожила Успенская.

Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, в который въехал через двойную сплошную джип артиста. Спустя четыре дня Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Также актер отметил, что вопреки подозрениям, он не намерен добиваться более мягкого наказания для себя. Родственники погибшего Сергея Захарова, как писал 5-tv.ru, не приняли извинений и отказались от компенсаций.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
13 июн
«На контакт не идут»: родственники погибшего Сергея Захарова отказываются от помощи Ефремова
13 июн
«Буду стоять за него»: Успенская хочет создать петицию в поддержку Ефремова
13 июн
«Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
13 июн
«Ни стыда, ни раскаяния»: психолог об обращении Ефремова к родным погибшего в ДТП
13 июн
Михаила Ефремова после ДТП посещал частный врач-нарколог
13 июн
Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
13 июн
«Может быть, будет гражданский иск»: Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова
13 июн
«Нет неприкасаемых»: Пригожин о «пьяном» ДТП Ефремова
13 июн
«Дома уже нет и не будет»: Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
13 июн
«Многие из нас не знают, как дальше жить»: Наталья Штурм об обращении Ефремова

Читайте также

+20° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
69.12
0.50 78.52
0.60
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Последние новости

21:53
«На контакт не идут»: родственники погибшего Сергея Захарова отказываются от помощи Ефремова
21:48
Жена Константина Ивлева не собирается менять фамилию после развода
21:34
Три человека погибли в ДТП с «перевертышем» — фото
21:25
Дарья Мельникова удивила фанатов задорными косичками — фото
21:12
Глаза как у змеи: героиня Кисегач из «Интернов» предстала с ослепительным макияжем
20:53
Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

Сейчас читают

«Буду стоять за него»: Успенская хочет создать петицию в поддержку Ефремова
«Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок