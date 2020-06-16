Путин поручил правительству решить вопрос продления мер поддержки экономики
Президент подчеркнул, что стране еще предстоит восстанавливать экономику после пандемии.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Правительству поручено принять решение о возможном продлении мер поддержки граждан и бизнеса государством в период пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания с министрами.
Глава государства напомнил, что срок действия ряда мер истекает 1 июля. В то время как стране предстоит еще этап восстановления экономики.
«Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они и если нужны, то какие целесообразно продлить. Какие новые решения использовать дополнительно в развитии уже реализуемых программ», — сказал Путин.
При этом президент выразил уверенность, что рука помощи со стороны государства населению еще может понадобиться. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по продовольственной безопасности РФ.
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