Путин поручил правительству решить вопрос продления мер поддержки экономики

Правительству поручено принять решение о возможном продлении мер поддержки граждан и бизнеса государством в период пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания с министрами.

Глава государства напомнил, что срок действия ряда мер истекает 1 июля. В то время как стране предстоит еще этап восстановления экономики.

«Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они и если нужны, то какие целесообразно продлить. Какие новые решения использовать дополнительно в развитии уже реализуемых программ», — сказал Путин.

При этом президент выразил уверенность, что рука помощи со стороны государства населению еще может понадобиться. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по продовольственной безопасности РФ.