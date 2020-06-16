Агутин рассказал, почему так плохо на фото выглядит Расторгуев

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Алина Потёмкина
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Фанаты успели понервничать, гадая, почему таким измученным и старым выглядит на снимке солист «Любэ».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, Instagram @agutinleonid

Певец Леонид Агутин успокоил фанатов, начавших переживать за его коллегу по цеху Николая Расторгуева. Ранее артист выложил серию фото с празднования Дня России, на одном из которых был запечатлен в компании солиста группы «Любэ». Вид певца шокировал поклонников, слишком уж постаревшим на снимках был Расторгуев, особенно на фоне своих коллег.

В комментариях подписчики стали расспрашивать, что случилось со звездой, что он так неважно выглядит. Агутин поспешил успокоить фолловеров.

«С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил», — написал Агутин.

Instagram @agutinleonid

Между тем в комментариях уже чуть ли не поставили диагноз певцу, гадая, что с ним не так.

«Проблемы с почками, на гемодиализе был, по-моему, сейчас с донорской почкой»

«Все хорошо, здоровья ему, да и вам и семье вашей», — обращались фанты к Агутину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанатов встревожил внешний вид Расторгуева на фото Агутина.

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