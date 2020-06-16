Агутин рассказал, почему так плохо на фото выглядит Расторгуев
Фанаты успели понервничать, гадая, почему таким измученным и старым выглядит на снимке солист «Любэ».
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, Instagram @agutinleonid
Певец Леонид Агутин успокоил фанатов, начавших переживать за его коллегу по цеху Николая Расторгуева. Ранее артист выложил серию фото с празднования Дня России, на одном из которых был запечатлен в компании солиста группы «Любэ». Вид певца шокировал поклонников, слишком уж постаревшим на снимках был Расторгуев, особенно на фоне своих коллег.
В комментариях подписчики стали расспрашивать, что случилось со звездой, что он так неважно выглядит. Агутин поспешил успокоить фолловеров.
«С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил», — написал Агутин.
Между тем в комментариях уже чуть ли не поставили диагноз певцу, гадая, что с ним не так.
«Проблемы с почками, на гемодиализе был, по-моему, сейчас с донорской почкой»
«Все хорошо, здоровья ему, да и вам и семье вашей», — обращались фанты к Агутину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанатов встревожил внешний вид Расторгуева на фото Агутина.
Читайте также
88%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?