Фанатов встревожил внешний вид Расторгуева на фото Агутина
Артисты сделали совместную фотографию после концерта в День России в Москве.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @agutinleonid
Известный российский композитор и музыкант Леонид Агутин показал в Instagram фото со своими коллегами по цеху, сделанное после концерта в честь Дня России в Москве. В кадр попали лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, Григорий Лепс и певец Александр Маршал.
Разглядывая снимок артистов, фанаты обратили внимание на неестественно желтый цвет лица Расторгуева и даже предположили, что он болен.
«Не пугайте так… Что с Николаем?»
«Николай желтый какой-то»;
«У него что-то с почкой», — гадали фолловеры.
Однако Агутин поспешил всех взволнованных успокоить. Он пояснил, что виной желтому цвету лица не болезнь лидера «Любэ», а неудачное использование фотошопа.
«С колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил», — пояснил Агутин.
Поклонники поверили артисту и принялись шутить.
«Старики-разбойники!»
«Вот уж мастер фотошопа!»
«Орлы нашей эстрады и настоящие мужчины!» — писали юзеры.
Ране 5-tv.ru рассказывал, что победитель конкурса «Сяду нонче дома с конем», объявленного группой «Любэ» в рамках повсеместной самоизоляции, сможет исполнить этот народный хит на одной сцене вместе с Николаем Расторгуевым.
Читайте также
32%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?