Фанатов встревожил внешний вид Расторгуева на фото Агутина

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Карина Бернтгольц
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Артисты сделали совместную фотографию после концерта в День России в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @agutinleonid

Известный российский композитор и музыкант Леонид Агутин показал в Instagram фото со своими коллегами по цеху, сделанное после концерта в честь Дня России в Москве. В кадр попали лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, Григорий Лепс и певец Александр Маршал.

Разглядывая снимок артистов, фанаты обратили внимание на неестественно желтый цвет лица Расторгуева и даже предположили, что он болен.

«Не пугайте так… Что с Николаем?»

«Николай желтый какой-то»;

«У него что-то с почкой», — гадали фолловеры.

Однако Агутин поспешил всех взволнованных успокоить. Он пояснил, что виной желтому цвету лица не болезнь лидера «Любэ», а неудачное использование фотошопа.

«С колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил», — пояснил Агутин.

Instagram @agutinleonid

Поклонники поверили артисту и принялись шутить.

«Старики-разбойники!»

«Вот уж мастер фотошопа!»

«Орлы нашей эстрады и настоящие мужчины!» — писали юзеры.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что победитель конкурса «Сяду нонче дома с конем», объявленного группой «Любэ» в рамках повсеместной самоизоляции, сможет исполнить этот народный хит на одной сцене вместе с Николаем Расторгуевым.

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