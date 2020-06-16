Максим Фадеев пожаловался на «жизнь в аду» последние пять лет
Пронзительный пост музыкальный продюсер разместил в Instagram. В тексте он рассказал о своей работе.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев пожаловался на «жизнь в аду» последние пять лет. Своим подписчикам в Instagram он рассказал, что сталкивался с неблагодарным отношением к себе и даже этого не замечал. Отношение своих коллег к себе он сравнил с любовью проституток, только в данном случае вместо денег артистов прежде всего интересовала хорошая музыка.
«Я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься „едой“ и трамплином для своих „деток“, когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка! Написал хорошую песню — ты для них „Бог“, написал не удачную — ты враг!» — написал Фадеев.
Как пишет URA.RU, после закрытия лейбла MALFA продюсер начал воспринимать по-новому свою работу и перестал просыпаться с чувством страха по утрам.
«Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытье или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки», — признался музыкант.
Комментаторы поддержали продюсера и пожелали ему больше никогда не возвращаться в этот «ад».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фадеев огорчил фанатов SEREBRO.
Читайте также
54%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?