Максим Фадеев пожаловался на «жизнь в аду» последние пять лет

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Карина Бернтгольц
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Пронзительный пост музыкальный продюсер разместил в Instagram. В тексте он рассказал о своей работе.

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев пожаловался на «жизнь в аду» последние пять лет. Своим подписчикам в Instagram он рассказал, что сталкивался с неблагодарным отношением к себе и даже этого не замечал. Отношение своих коллег к себе он сравнил с любовью проституток, только в данном случае вместо денег артистов прежде всего интересовала хорошая музыка.

«Я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься „едой“ и трамплином для своих „деток“, когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка! Написал хорошую песню — ты для них „Бог“, написал не удачную — ты враг!» — написал Фадеев.

Как пишет URA.RU, после закрытия лейбла MALFA продюсер начал воспринимать по-новому свою работу и перестал просыпаться с чувством страха по утрам.

«Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытье или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки», — признался музыкант.

Instagram @fadeevmaxim

Комментаторы поддержали продюсера и пожелали ему больше никогда не возвращаться в этот «ад».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фадеев огорчил фанатов SEREBRO.

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