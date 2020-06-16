Кадры с места обнаружения расчлененного тела мужчины с грудными имплантами
Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; СК РФ
Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в реке Мга в Кировском районе расчлененного тела мужчины с грудными имплантами.
Как сообщила официальный представитель регионального ведомства Мария Добрынина, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и криминалисты. Расследование проводится совместно с сотрудниками отдела МВД РФ по Кировскому району Ленинградской области.
«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — сказала Мария Добрынина.
В настоящее время расследование уголовного дела об убийстве продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчлененное тело мужчины с грудными имплантами нашли в Ленобласти.
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