Кадры с места обнаружения расчлененного тела мужчины с грудными имплантами

Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в реке Мга в Кировском районе расчлененного тела мужчины с грудными имплантами.

Как сообщила официальный представитель регионального ведомства Мария Добрынина, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и криминалисты. Расследование проводится совместно с сотрудниками отдела МВД РФ по Кировскому району Ленинградской области.

«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — сказала Мария Добрынина.

В настоящее время расследование уголовного дела об убийстве продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчлененное тело мужчины с грудными имплантами нашли в Ленобласти.