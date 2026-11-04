Следком раскрыл детали личности убийцы 16-летнего подростка в Приморье

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

Кем задержанный оказался по профессии и семейному положению?

Кем был убийца подростка в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Следком: подозреваемый в убийстве школьника в Приморье был диспетчером

Задержанный по подозрению в убийстве 16-летнего школьника в городе Большой Камень Приморского края был диспетчером, а ранее педагогом. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК России по региону.

«Информация о том, что в момент совершения преступления подозреваемый работал учителем не соответствует действительности. Когда-то он действительно им был. На данный момент мужчина работал диспетчером», — сказали в ведомстве.

Фигурант сам является отцом. Его допросили, 5 ноября ему выберут меру пресечения.

Ранее у кинотеатра «Октябрь» в Большом Камне произошло жестокое убийство — источник 5-tv.ru сообщил, что 16-летний юноша гулял с друзьями. Подростки разругались с пьяным 42-летним мужчиной и ссора перешла в драку — дебошир получил по лицу от одного из ребят.

В отместку он взял нож у своей матери, которая тут же рядом работала кассиром, нашел парня в кинотеатре и ударил его ножом в сердце. Подросток умер на месте. После расправы мужчина вернул нож женщине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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